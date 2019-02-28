01 Mart 2019, Cuma
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Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin takıma dönmesiyle 10 numara pozisyonu için 'tatlı rekabet' başladı Teknik patron Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçında hangi yıldızı oynatacağına hala karar vermedi.
Giriş Tarihi: 28.02.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
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