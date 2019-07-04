04 Temmuz 2019, Perşembe

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Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarının ikinci döneminde yaptıkları idman öncesinde açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA'nın kendileri için yeni bir heyecan olacağını ifade ederek kadro çalışmaları ve transferler hakkında bombaları patlattı.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 13:38
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Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi, yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarıyla ilgili Bolu kampında açıklamalar yaptı.

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Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Sergen Yalçın, "2-3 gündür antrenman yapıyoruz ve kampın başındayız. Yavaş yavaş oyuncularımızı futbol oynamaya alıştırıyoruz. İkinci kamp bizim için maçlara hazırlık dönemi olacak. Oyuncularımız hazır gelmiş ve fit durumdalar. İyi durumda herkes."

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Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

"UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak. Oyuncularımız ve biz heyecanlıyız. Şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum. 3 tane tur oynayacağız, kolay değil. Yavaş yavaş ilk maça belki hazır olmayacağız ama ilk turu atlatırsak ondan sonraki turlarda daha iyi olacağız" dedi.

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Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

"3-4 OYUNCU EKSİĞİMİZ BULUNUYOR"

Sergen Yalçın, takıma dahil edecekleri oyuncular ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor. Yönetim, başkan çalışıyorlar. Biz de fikir beyan ediyoruz. Umarım ikinci kampa kadar 2-3 oyuncu katabilirsek daha geniş bir kadro oluşturabiliriz."

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Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

"Bu sene 3 etapta olacağımız için geniş kadroya ihtiyacımız var. Stoperde alacağımız bir oyuncu var ve net gibi görünüyor. Santrfor ve kenar oyuncusu olabilir. Hangi oyuncu daha faydalı olabilecekse bize ona bakıyoruz."

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