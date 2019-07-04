04 Temmuz 2019, Perşembe
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Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarının ikinci döneminde yaptıkları idman öncesinde açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA'nın kendileri için yeni bir heyecan olacağını ifade ederek kadro çalışmaları ve transferler hakkında bombaları patlattı.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 13:38
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