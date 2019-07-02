02 Temmuz 2019, Salı

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Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Buruk ayrıca Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddia edilen Edin Visca'nın geleceği hakkında önemli sözler sarf etti. Okan Buruk, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği eski öğrencisi Muriç'e de değindi. İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları... Fotomaç.com.tr son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 20:33
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Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Medipol Başakşehir suskunluğunu bozdu.

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Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Geçen sezon 8 puan farkla öndeyken şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertlilerde takımdaki birçok oyuncusuna teklifler vardı.

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Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın göz hapsinde olan futbolcuları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları...

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Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

ONUNLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTERİM
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki golcüsü hakkında konuşan Okan Buruk, ''Düşündüğümüz oyunculardan birisi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin teklifleri var.

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Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Benim çok beğendiğim ve tanıdığım bir oyuncu. Onunla çalışmak isterim. Burada karar Çaykur Rizespor'un.

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