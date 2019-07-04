04 Temmuz 2019, Perşembe
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Futbolcuların tatil paylaşımları
Liglerin bitmesinin ardından birçok futbolcu tatillerini yapmaya başladı ve enerji depoluyorlar. İşte futbolcuların tatil paylaşımları.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 19:04
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