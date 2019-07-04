04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fernando'nun yerine 4 aday!

Alacaklarından dolayı Galatasaray'a ihtarname gönderen Fernando'nun parçalı formaya veda etmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, Banega transferinde takasta kullanılacağı konuşulan Brezilyalı yıldızın yerine mutlaka aynı kalitede bir oyuncunun transfer edilmesini istedi. Galatasaray, bu doğrultuda Banega dışında 4 alternatif isim belirledi...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 12:12
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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 4 aday!

Savunma tandemini geçen sezonun devre arasında değiştiren (Marcao-Luyindama) Galatasaray, yaz döneminde de oyun merkezini silbaştan kurabilir.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 4 aday!

Son 2 güne kadar Banega, Fernando'nun partneri olarak düşünülürken, Sarı-Kırmızılılar'da plan değişti.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 4 aday!

Çünkü Sevilla, Banega'ya karşılık takasta Fernando'yu istedi.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 4 aday!

Galatasaray cephesi de bir sene sözleşmesi kalan ve geçen sezon çok istikrarlı oynamayan Brezilyalı futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 4 aday!

Ancak Galatasaray yıldız futbolcunun en azından bedelsiz elden gitmesi istenmiyor.

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