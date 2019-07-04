Galatasaray'da Fernando'nun yerine 4 aday!

Alacaklarından dolayı Galatasaray'a ihtarname gönderen Fernando'nun parçalı formaya veda etmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, Banega transferinde takasta kullanılacağı konuşulan Brezilyalı yıldızın yerine mutlaka aynı kalitede bir oyuncunun transfer edilmesini istedi. Galatasaray, bu doğrultuda Banega dışında 4 alternatif isim belirledi...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





