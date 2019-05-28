28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu... Son maçında Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak küme düşen Stuttgart'a bir darbe daha... Alman kulübü küme düşünce Ozan Kabak sürprizi yaşandı. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 12:04
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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Ozan Kabak, sezon başında Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılmıştı.

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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Ara transfer döneminde ise Stuttgart'a 5 yıllık imza atan Ozan Kabak, Galatasaray'a 11 milyon Euro kazandırmıştı.

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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Bu transferle tarihe geçen Ozan Kabak Türk futbol tarihinde yurt dışına satılan en pahalı yerli defans oyuncusu oldu.

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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Başarılı bir grafik çizen Milli futbolcunun performansı da otoritelerden tam not almıştı.

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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

19 yaşındaki oyuncu Bundesliga ekibinde çıktığı 11 maçta 3 de gol kaydetme başarısı gösterdi.

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