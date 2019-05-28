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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...
Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu... Son maçında Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak küme düşen Stuttgart'a bir darbe daha... Alman kulübü küme düşünce Ozan Kabak sürprizi yaşandı. İşte gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.05.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 12:04
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