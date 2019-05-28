Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu... Son maçında Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak küme düşen Stuttgart'a bir darbe daha... Alman kulübü küme düşünce Ozan Kabak sürprizi yaşandı. İşte gelişmeler...