28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a bir Japon daha!

Fransız medyası, Siyah-Beyazlılar'ın Marsilya'nın Japon kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşme halinde olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 07:53
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Beşiktaş'a bir Japon daha!

Beşiktaş'a Shinji Kagawa'dan sonra yeni bir Japon yıldız daha geliyor.

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Beşiktaş'a bir Japon daha!

Japon sponsoru olan Kartal için Fransız medyası çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Beşiktaş'a bir Japon daha!

Habere göre Beşiktaş, Marsilya forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşüyor.

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Beşiktaş'a bir Japon daha!

Bu transfere bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'nın aracılık yaptığını duyurdu.

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Beşiktaş'a bir Japon daha!

Savunmanın sağ ve solunda forma giyebilen Sakai hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor.

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