28 Mayıs 2019, Salı
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Beşiktaş'a bir Japon daha!
Fransız medyası, Siyah-Beyazlılar'ın Marsilya'nın Japon kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşme halinde olduğunu yazdı.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 07:53
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