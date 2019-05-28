Şehir efsanesi transferler! Listede kimler yok ki...

CENGİZ ÜNDER

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cengiz Ünder'i halı sahada keşfeden hocası Ersoy Or anlatıyor; "Cengiz Ünder'i Galatasaray'a Florya'ya götürdüm. Cengiz'i idmana çıkarttılar ve hocaları beğendi. Hemen takıma kazandırmak istediler. Ama yaşı küçük olması nedeniyle ve yabancı bir şehir ile yabancı insanlara alışamadı ve geri döndü. Geri döndükten sonra Galatasaray, her gün babasını ve beni aradı. 'Ne yapın edin Cengiz'i bize getirin' dediler. Babası döndükten sonrada 'Hocam götürelim çocuğu bir takıma' dedi. Bucaspor'da benim arkadaşım vardı. Cengiz Ünder çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'da oynamasını isterdim. Ama şu anda oynadığı takım ligin en iyi takımı bana göre. Milli takımda da oynuyor. Allah yolunu açık etsin."