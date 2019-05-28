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Şehir efsanesi transferler! Listede kimler yok ki...
Transfer dönemine az bir süre kala bombalar peş peşe patlıyor... Hal böyleyken akıllara adı daha önce Türk takımları ile anılan futbolcular geldi. Türkiye'ye gelen, Türkiye'nin kapısından dönen, elden kaçan birçok dünya yıldızı futbolcu yıllardır anlatılır... Peki, onları hatırlamaya ne dersiniz? Kimi doğru, kimi biraz gerçek, kimisi ise sadece şehir efsanesi...
Giriş Tarihi: 28.05.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 13:47
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