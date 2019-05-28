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Tarihi fiyaskoydu ama... Slimani hiçbir yere gitmiyor!
Transferde sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu... Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Islam Slimani tam bir fiyasko transfer olarak akıllarda kaldı. Cezayirli oyuncuyla ilgili alınan karar ve bir de bu karar üzerine yapılan resmi temas, 'Yok artık' dedirtti. İşte o bomba gelişme ve şok etkisi yaratan transfer sürprizi...
Giriş Tarihi: 28.05.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 10:25
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