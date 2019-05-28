28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Paramparça kramponlarla Premier Lig'e...

Dün İngiltere Championship play-off finalinde Derby County'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e çıkmayı başaran Aston Villa'da elde edilen başarı kadar çok konuşulan başka bir detay daha vardı...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 10:16
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Paramparça kramponlarla Premier Lig'e...

Dün Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele'de Anwar El Ghazi ve John McGinn'in golleriyle 2-0 öne geçen Aston Villa'ya Derby County'den Martyn Waghorn cevap vermiş ve maçta başka gol olmayınca Aston Villa tekrar Premier Lig'e yükselmeya hak kazanmıştı.

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Paramparça kramponlarla Premier Lig'e...

Maçın ardından İngiliz medyasının gözüne çarpan detaylardan biri ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki kaptanı Jack Grealish'in kramponları oldu.

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Paramparça kramponlarla Premier Lig'e...

Herkes, üst katmanı soyulmuş ve neredeyse patlamak üzere olan eski kramponlarıyla dikkat çeken Grealish'in bu kadar önemli bir maça neden bu kramponlarla çıktığını merak ediyordu.

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Paramparça kramponlarla Premier Lig'e...

Maç bitince muhabirler de soluğu Jack Grealish'in yanında aldı ve ona neden bu kramponları tercih ettiğini sordu.

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Paramparça kramponlarla Premier Lig'e...

Grealish'in bu soruya cevabı ise şöyle oldu:

"Bu kramponları ilk giydiğimde kutudan yeni çıkmıştı. Arka arkaya birkaç maçta bunları giydim, birkaç gol atıp birkaç da asist yaptım."

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