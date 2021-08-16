İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 4. hafta)

Süper Lig'de 4. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla sona erdi. 17.00'te başlayan mücadelelerde Konyaspor Altay'ı 3-1 ile geçerken, Karagümrük evinde Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Günün kapanış maçlarında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0, Beşiktaş ise evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...