11 Eylül 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 4. hafta)

Süper Lig'de 4. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla sona erdi. 17.00'te başlayan mücadelelerde Konyaspor Altay'ı 3-1 ile geçerken, Karagümrük evinde Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Günün kapanış maçlarında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0, Beşiktaş ise evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 21:57
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 4. hafta

20- GİRESUNSPOR: 0 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 4. hafta

19- BAŞAKŞEHİR: 0 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 4. hafta

18- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 4. hafta

17- GAZİANTEP FK: 1 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 4. hafta

16- SİVASSPOR: 1 PUAN

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