İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 5. hafta)

Süper Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. 13.30'da başlayan mücadelede Sivasspor Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, saat 16.00'da Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Günün kapanış maçlarında ise Adana Demirspor sahasında Rizespor'u 3-1 ile geçti. Beşiktaş ise 3-2'lik skorla Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü. İşte güncel puan durumu...