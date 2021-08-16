18 Eylül 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 5. hafta)

Süper Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. 13.30'da başlayan mücadelede Sivasspor Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, saat 16.00'da Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Günün kapanış maçlarında ise Adana Demirspor sahasında Rizespor'u 3-1 ile geçti. Beşiktaş ise 3-2'lik skorla Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 20:55
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 5. hafta

20- GİRESUNSPOR: 0 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 5. hafta

19- BAŞAKŞEHİR: 0 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 5. hafta

18- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 5. hafta

17- SİVASSPOR: 3 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 5. hafta

16- ANTALYASPOR: 4 PUAN

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