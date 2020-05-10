Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıkladı! İşte en iyi 11'leri

Fenerbahçe'nin Kaptanı Emre Belözoğlu ile transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Instagram canlı yayınında bir araya geldi. Uzun yıllar Milli Takım'da birlikte forma giyen tecrübeli futbolcular canlı yayında oynadıkları en iyi 11'leri de açıkladı. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 23:46 ABONE OL