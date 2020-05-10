10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıkladı! İşte en iyi 11'leri

Fenerbahçe'nin Kaptanı Emre Belözoğlu ile transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Instagram canlı yayınında bir araya geldi. Uzun yıllar Milli Takım'da birlikte forma giyen tecrübeli futbolcular canlı yayında oynadıkları en iyi 11'leri de açıkladı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 23:46
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Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıkladı! İşte en iyi 11'leri

Türk sporunun iki önemli ismi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz' kalma kampanyasının organize ettiği Instagram canlı yayın etkinliğinde bir araya geldi.

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Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıkladı! İşte en iyi 11'leri

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan tecrübeli isimler, birlikte oynadıkları en iyi 11'i de açıkladı.

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Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıkladı! İşte en iyi 11'leri

EMRE BELÖZOĞLU'NUN 11'İ

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Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıkladı! İşte en iyi 11'leri

Taffarel

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Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıkladı! İşte en iyi 11'leri

Zanetti

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