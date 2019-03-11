11 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...

2014 yılından beri Basakşehir'i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı'nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Büyük sürpriz olarak nitelendirilen gelişmeye dair ayrıntılar şöyle...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 12:21
  • 1
  • 13
Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı da büyük takımların gözdesi oldu. Adı Türkiye'deki büyüklerin yanı sıra Avrupa ile de anılmaya başlayan deneyimli teknik adamın kafasındaki plan belli oldu.

FENERBAHÇE'DE FLAŞ COMOLLI KARARI | TIKLAYIN

  • 2
  • 13
Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...

Son 3 sezonda şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'in başarısında büyük payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezon takımını şampiyon yapıp yeni rotasına yelken açacağı öğrenildi.

  • 3
  • 13
Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...

Yeni adresi İspanya! Tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme alan İspanyol devi yetkililerinin önceki gün Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek notlar aldıkları iddia edildi.

  • 4
  • 13
Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...

Başakşehir ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunana 55 yaşındaki teknik adam 2014 yazından bu yana Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğunda oturuyor.

  • 5
  • 13
Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...

Abdullah Avcı, bu süreçte takımının başında 216 mücadeye çıktı ve 1.88 puan ortalaması yakaladı. Avcı'nın yönetimine şampiyonluk sözü verdiği ve sezon sonu takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiği bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.

4 BÜYÜKLERİN 'AVCI'SI | İZLEYİN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör