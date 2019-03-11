11 Mart 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...
2014 yılından beri Basakşehir'i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı'nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Büyük sürpriz olarak nitelendirilen gelişmeye dair ayrıntılar şöyle...
Giriş Tarihi: 11.03.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 12:21
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