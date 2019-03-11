12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Başakşehir'in yıldızı Premier Lig yolcusu! İmza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir'in yıldz futbolcusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Turuncu - lacivertli forma alltında başarılı bir performans gösteren oyuncunun sezon sonunda Premier Lig'e transfer olacağı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 21:30
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Başakşehir'in yıldızı Premier Lig yolcusu! İmza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekibi Medipol Başakşehir, ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürürken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Başakşehir'in yıldızı Premier Lig yolcusu! İmza an meselesi

Teknik direktör Abdullah Avcı için La Liga'ya gidecek sesleri yükselirken son dakika gelişmesine göre bir bomba daha patladı.

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Başakşehir'in yıldızı Premier Lig yolcusu! İmza an meselesi

Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Premier Lig ekibine önerildi. İşte detaylar...

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Başakşehir'in yıldızı Premier Lig yolcusu! İmza an meselesi

İrfan Can'dan 'Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri' olarak bahseden İngilizler, yıldız oyuncunun bu sezonki 4 gol ve 5 asistlik performansını da öne çıkardı.

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Başakşehir'in yıldızı Premier Lig yolcusu! İmza an meselesi

Ek olarak 23 yaşındaki oyuncunun, hücumcu orta saha olmasının yanı sıra orta sahanın ortasında ve sol tarafında da oynabilmesine vurgu yapıldı.

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