12 Mart 2019, Salı
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Başakşehir'in yıldızı Premier Lig yolcusu! İmza an meselesi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir'in yıldz futbolcusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Turuncu - lacivertli forma alltında başarılı bir performans gösteren oyuncunun sezon sonunda Premier Lig'e transfer olacağı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 11.03.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 21:30
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