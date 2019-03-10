10 Mart 2019, Pazar
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Çaykur Rizespor - Kayserispor maçından kareler...
Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. İşte Çaykur Rizespor - Kayserispor maçından kareler...
Giriş Tarihi: 10.03.2019 19:27
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