10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Lazio'dan flaş Gary Medel açıklaması!

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel'in Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Şilili oyuncuyla ilgili İtalyan kulübünden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 17:21
  • 1
  • 13
Lazio'dan flaş Gary Medel açıklaması!

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gary Medel'in İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olacağı iddia edilmişti.

  • 2
  • 13
Lazio'dan flaş Gary Medel açıklaması!

Konuyla ilgili olarak Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'den açıklama geldi.

  • 3
  • 13
Lazio'dan flaş Gary Medel açıklaması!

Arnavut futbol adamı, Medel'in transferiyle ilgili İtalya'da yayım yapan La Cuarta gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ EVİNİ SEVİYOR İZLEYİN

  • 4
  • 13
Lazio'dan flaş Gary Medel açıklaması!

Tare'nin Çizme basınına yaptığı açıklamalar şu şekilde:

  • 5
  • 13
Lazio'dan flaş Gary Medel açıklaması!

"Medel iyi bir futbolcu. Inter ve Şili Milli Takımı'nda neler yaptığını biliyoruz."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör