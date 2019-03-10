10 Mart 2019, Pazar
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Lazio'dan flaş Gary Medel açıklaması!
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel'in Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Şilili oyuncuyla ilgili İtalyan kulübünden açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 17:21
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