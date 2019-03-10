10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 17:51
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Atiker Konyaspor'un 11'i:

Serkan

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Skubic

  • 3
  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Uğur

  • 4
  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Filipovic

  • 5
  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Opanasenko

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