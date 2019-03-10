10 Mart 2019, Pazar
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Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Beşiktaş çıkış arıyor
Süper Lig'deki son 2 maçında berabere kalarak 4 puan yitiren Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek yeniden yükselmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Dorukhan Toköz'ün yokluğunda orta sahayı Atiba Medel ikilisine emanet edecek.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 07:56
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