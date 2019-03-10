10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Beşiktaş çıkış arıyor

Süper Lig'deki son 2 maçında berabere kalarak 4 puan yitiren Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek yeniden yükselmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Dorukhan Toköz'ün yokluğunda orta sahayı Atiba Medel ikilisine emanet edecek.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 07:56
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Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Beşiktaş çıkış arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

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Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Beşiktaş çıkış arıyor

Evinde F.Bahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada çıkış arayacak.

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Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Beşiktaş çıkış arıyor

Süper Lig'de 24 karşılaşmada rakiplerine 11 kez üstünlük kurabilen ve 8 maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 defa yenildi. Beşiktaş, iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta bu sezon istediği sonuçları alamadı.

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Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Beşiktaş çıkış arıyor

Siyah beyazlı ekip, evindeki son 5 resmi karşılaşmada rakiplerine skor olarak sadece bir kez üstünlük kurabildi.

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Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Beşiktaş çıkış arıyor

Ligde Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta ligde Trabzonspor (2-2), BB Erzurum (1-1) ve F.Bahçe (3-3) maçlarını ise berabere tamamladı.

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