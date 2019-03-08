08 Mart 2019, Cuma

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Burak Yılmaz evini seviyor

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Tecrübeli golcü Beşiktaş formasıyla bulduğu 4 golü de Vodafone Park'ta kaydetti.
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