15 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a dev teklif!

Beşiktaş'ın genç oyuncuları Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a Serie A ekiplerinden biri teklif getirdi. Beşiktaş yönetimi, Dorukhan ve Güven için yapılan teklifler hakkında kararını verdi.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 16:48
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Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a dev teklif!

Beşiktaş'ın yıldızı parlayan iki genç ismi; Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a bir İtalyan kulübünden teklif geldi.

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Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a dev teklif!

Seria A'da yer alan bir kulüp, Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro, Güven Yalçın için de 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

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Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a dev teklif!

Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim ise verilen teklifleri düşük bularak, şimdilik rafa kaldırdı.

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Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a dev teklif!

Beşiktaş, 22 yaşındaki Dorukhan için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir pay biçerken, 20 yaşındaki Güven için belirlediği bonservis bedeli 8 milyon Euro.

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Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a dev teklif!

Yönetim iki oyuncu için acele etmeme kararı alırken, Milli Takım'a seçilmeleri ve orada başarılı olmaları halinde değerlerinin daha da artacağını düşünüyor.

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