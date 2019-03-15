15 Mart 2019, Cuma

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Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!

Maddi kriz ile boğuşan Beşiktaş'a bir darbe daha geldi… Tam 9 futbolcusu ile FIFA'lık olan siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar söz konusu oyuncularına ödeme yapmazsa büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 10:40
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Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!

Mali sıkıntılar yaşayan ve bu sıkıntıları gidermek için kaynak arayan Fikret Orman ve yönetimi, bir krizle daha karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!

Beşiktaş'ta son olarak sezon başında Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci Loris Karius, 4 aylık alacağı için FIFA'ya başvurmuştu.

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Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!

Siyah-beyazlılarda Karius dışında Ricardo Quaresma, Vagner Love, Gökhan Töre, Pepe, Ryan Babel, Veli Kavlak, Gary Medel ve Tolgay Arslan da alacakları için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

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Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!

Kartal'ın ilk aşamada ceza almaması için 31 Mart 2019 tarihine kadar söz konusu futbolculara 17 milyon euro ödemesi gerekiyor.

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Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!

Beşiktaş, belirtilen tarihe kadar söz konusu rakamı ödememesi halinde FIFA tarafından siya-beyazlı kulübe ciddi yaptırımlar uygulanacak.

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