Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!

Maddi kriz ile boğuşan Beşiktaş'a bir darbe daha geldi… Tam 9 futbolcusu ile FIFA'lık olan siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar söz konusu oyuncularına ödeme yapmazsa büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





