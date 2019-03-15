15 Mart 2019, Cuma

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Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. İlk 2 sırayı zorlamak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Beşiktaş, mutlak 3 puan hedefi ile sahada olacak. Küme düşme hattında yer alan Göztepe ise zorlu deplasmandan puan çıkartmak zorunda. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu maç öncesi 11'ini belirledi.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 12:33
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Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, 16 Mart Cumartesi akşamı Göztepe'yi konuk edecek.

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Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

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Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

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Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada bulunuyor.

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Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

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