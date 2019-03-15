15 Mart 2019, Cuma
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Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. İlk 2 sırayı zorlamak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Beşiktaş, mutlak 3 puan hedefi ile sahada olacak. Küme düşme hattında yer alan Göztepe ise zorlu deplasmandan puan çıkartmak zorunda. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu maç öncesi 11'ini belirledi.
Giriş Tarihi: 15.03.2019 12:33
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