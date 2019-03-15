15 Mart 2019, Cuma

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Tolga Zengin'den Karius'a olay sözler!

Beşiktaş'ta yönetim kararı ile kadro dışı bırakılan Tolga Zengin, siyah-beyazlıların sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 09:55
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Tolga Zengin'den Karius'a olay sözler!

Beşiktaş'ta Loris Karius'un kötü performansının ardından Tolga Zengin'in neden kadro dışı kalma nedeni tekrar gündeme gelmişti.

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Tolga Zengin'den Karius'a olay sözler!

Tecrübeli kaleci, Tolgay Arslan, Vagner Love ve Gökhan Töre ile birlikte kadro dışı bırakılmış ve Antalya kampına dahil edilmemişti.

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Tolga Zengin'den Karius'a olay sözler!

35 yaşındaki kaleci o günden bu yana tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

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Tolga Zengin'den Karius'a olay sözler!

Teknik direktör Şenol Güneş, olumlu rapor vermesine rağmen Tolga'nın yönetim kararıyla kadro dışı kalmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

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Tolga Zengin'den Karius'a olay sözler!

"Tolga'ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Ona yapılanı haksızlık olarak görüyorum. Karar değişir, değişmez bilmiyorum"

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