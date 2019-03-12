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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim
Beşiktaş'ta gündem, yeni sezonda yeni teknik direktörün kim olacağı... Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu haftaki yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 09:47
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