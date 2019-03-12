12 Mart 2019, Salı

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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim

Beşiktaş'ta gündem, yeni sezonda yeni teknik direktörün kim olacağı... Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu haftaki yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 09:47
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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim

Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in ardından takımı yine yerli bir isme emanet etmek istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekibin masasında yer alan listede şu isimler bulunuyor.

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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim

Yönetimin listesinin başında ise Alanyaspor ile oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor.

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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim

Yalçın, taraftarın da istediği bir isim. Listede bulunan bir başka aday da lider Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı...

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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim

Tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.

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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim

TARAFTARLAR 'GUTI' DİYOR
Taraftar, Konya maçı sırasında yardımcı hoca Guti için sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı.

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