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Şenol Güneş: "Kimseye namussuzluk yapmadık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası hakkında olmadık şeyler söylendiğini ifade etti.
11.03.2019

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