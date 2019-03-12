12 Mart 2019, Salı
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Quaresma yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma yeni stiliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Quaresma olmak üzere birçok yıldız oyuncunun ilginç tarzları.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 14:44
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