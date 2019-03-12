12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Quaresma yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma yeni stiliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Quaresma olmak üzere birçok yıldız oyuncunun ilginç tarzları.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 14:44
  • 1
  • 122
Quaresma yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi

Yaptıkları sporun şanından mıdır bilinmez, futbolcuların ilginç tarzları gözleri kanatan cinsten. Rengarenk saçlardan, rengarenk pantolonlara kadar giden tarz serüvenleri için futbolcuların destek almaları şart gibi. Eğer hazırsanız futbolcuların ilginç tarzları ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. İşte futbolcuların ilginç tarzları.

Palacio

  • 2
  • 122
Quaresma yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi

Paris Saint Germain ile Strasbourg arasında oynanan maçta PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe yeni tarzıyla görücüye çıktı.

  • 3
  • 122
Quaresma yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi

Mbappe'nin formasının rengiyle aynı olan saçları beğenildi mi?

  • 4
  • 122
Quaresma yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi

Tabi ki hayır!

  • 5
  • 122
Quaresma yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi

Futbolcuların ilginç tarzları denince akla ilk gelen isimlerden biri Paul Pogba.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör