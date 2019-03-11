Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta sezon başında Liverpool'dan kiralanan Loris Karius'un kötü performansının ardından gözler Tolga Zengin'e çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından "Tolga kadroda olsaydı onu oynatırdım" dedi. Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in direkt olarak başkan Fikret Orman tarafından kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. İşte tecrübeli kalecinin kadro dışı kalmasına neden olan o olay...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





