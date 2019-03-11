12 Mart 2019, Salı

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta sezon başında Liverpool'dan kiralanan Loris Karius'un kötü performansının ardından gözler Tolga Zengin'e çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından "Tolga kadroda olsaydı onu oynatırdım" dedi. Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in direkt olarak başkan Fikret Orman tarafından kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. İşte tecrübeli kalecinin kadro dışı kalmasına neden olan o olay...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 16:30
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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Karius'un kötü performansının ardından Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedeni tekrar gündeme geldi.

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

35 yaşındaki file bekçisi, Tolgay Arslan, Vagner Love ve Gökhan Töre ile birlikte kadro dışı bırakılarak Antalya'da yapılan devre arası kampına dahil edilmemişti.

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Tolga Zengin o günden bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Teknik direktör Şenol Güneş, olumlu rapor vermesine rağmen Tolga'nın yönetim kararıyla kadro dışı kalmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı.

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

"Tolga'ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Ona yapılanı haksızlık olarak görüyorum. Karar değişir, değişmez bilmiyorum"

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