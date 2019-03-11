12 Mart 2019, Salı
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Şenol Güneş ile Japon gazeteci arasında ilginç diyalog
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısını takip eden Japon gazeteci ile deneyimli çalıştırıcı arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
11.03.2019
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