Karius'a gösterilen tepki normal mi?

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius Atiker Konyaspor maçında yediği ilk gol sonrası Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı. Erman Toroğlu, Turgay Demir ve İlker Yağcıoğlu, A Spor canlı yayınında Karius'un yediği gole verilen tepkiyi yorumladı. Erman Toroğlu, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini ağır bulduğunu söylerken Turgay Demir basit bir hata olduğunu ifade etti.