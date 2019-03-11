11 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi reçetesi: Kagawa!"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarların kalbinde tek bir isim vardı: Shinji Kagawa... İşte taraftarların sosyal medyada paylaştığı yorumlar;

Giriş Tarihi: 11.03.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 11:32
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi reçetesi: Kagawa!
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi reçetesi: Kagawa!
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi reçetesi: Kagawa!
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi reçetesi: Kagawa!
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi reçetesi: Kagawa!
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