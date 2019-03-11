"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi reçetesi: Kagawa!"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarların kalbinde tek bir isim vardı: Shinji Kagawa... İşte taraftarların sosyal medyada paylaştığı yorumlar;

Giriş Tarihi: 11.03.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 11:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





