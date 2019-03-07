07 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta gelecek sezon Medel'den sonra Brezilyalı sol bek ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetim sözleşmesi sona erecek olan Sambacı'ya yeni bir teklif yapmayacak.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 12:17
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Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...

Kartal'da 2019-2020 sezonunda büyük oranda bir değişim beklenirken, Siyah-Beyazlı forma ile yollarını ayıracak isimler arasına Adriano'nun da katılacağı öğrenildi.

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Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...

Beşiktaş yönetimi savunma hattında daha önce de Gary Medel ile gelecek sezon devam edilmemesi kararını almıştı. Bu listeye eklenen ikinci isim Adriano oldu.

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Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...

3 sezondur Beşiktaş formasını giyen Sambacı, bu sezon 1 milyon 850 bin euro garanti para kazanıyordu.

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Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...

Yönetimin, 34 yaşındaki futbolcunun yerine kadroya daha genç isimler katmak istediği, bu nedenle de Adriano'nun menajeri ile bir görüşme yapılarak gelecek sezon için Brezilyalı futbolcunun kadroda düşünülmediği bildirildi.

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Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...

Adriano 3 sezondur forma giydiği Beşiktaş'ta istikrarlı bir grafik çizdi. İlk geldiği 2016-17'de 45 resmi maça çıkarken 2 gol, 4 asistle oynadı.

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