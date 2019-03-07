07 Mart 2019, Perşembe
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Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...
Beşiktaş'ta gelecek sezon Medel'den sonra Brezilyalı sol bek ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetim sözleşmesi sona erecek olan Sambacı'ya yeni bir teklif yapmayacak.
Giriş Tarihi: 07.03.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 12:17
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