Adriano ile yollar ayrılıyor! Sezon sonu...

Yönetimin, 34 yaşındaki futbolcunun yerine kadroya daha genç isimler katmak istediği, bu nedenle de Adriano'nun menajeri ile bir görüşme yapılarak gelecek sezon için Brezilyalı futbolcunun kadroda düşünülmediği bildirildi.

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