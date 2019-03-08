08 Mart 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...
Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla 3. sırada yer alan ve çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci Loris Karius'tan umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Giriş Tarihi: 08.03.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 20:46
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