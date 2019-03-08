08 Mart 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla 3. sırada yer alan ve çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci Loris Karius'tan umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 20:46
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in 13 puan arkasında 41 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen ve birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda önceliklerden birisi kaleci transferi.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Kara Kartal, sezon başında Liverpool'dan kiralanan ancak performansıyla bekleneni veremeyen Loris Karius'un yerine kaleci arayışlarına başladı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Milliyet'in haberine göre, 25 yaşındaki file bekçisine Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt talip olmuş ve Karius'un da Alman ekibinde oynamaya sıcak baktığı kaydedilmişti.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Yeni sezonda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Karius'un yerine kaleci transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

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