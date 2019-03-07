07 Mart 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Şenol Güneş'in erken veda etmesi ihtimalini düşünen yönetim, takımı mayıs sonuna kadar Guti'ye emanet edecek.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 00:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 07:45
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Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Beşiktaş'ta haraketli günler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya kadar taşımayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da teknik direktörlük görevine kimi getireceği konusunda ortak bir karar almak için uğraşıyor.

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Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Güneş'in boşluğunu doldurmak için yerli-yabancı bir çok ismi masaya yatıran siyah-beyazlı yönetim, sadece yeni sezon için değil; Güneş'in milli takıma erken geçiş yapma ihtimaline karşın bu sezon sonuna kadar takımın başında kimin olacağına da karar vermeye çalışıyor.

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Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

YENİ HOCA YENİ SEZONDA
Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısı bu konuda belirleyici rol üstlenecek.

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Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Daha önce 'Sezonu Şenol Güneş hocamızla tamamlayacağız' açıklamasını yapan yönetim, tecrübeli hocanın görevden ayrılma ihtimalini de göz önünde bulundurarak alternatifler üzerine de çalışıyor.

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Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Bu isimlerin başında da yardımcı hoca Guti Hernandez geliyor. Güneş'in, görevden ayrılacağını açıklaması halinde, siyah-beyazlılar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet edecek.

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