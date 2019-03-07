Beşiktaş'ta bu yaz sıcak geçecek

Atiba ve Adriano'yla sözleşme yenilenmesi düşünülmüyor. Quaresma'ya veda edilmesi gündemde. Medel ve Vida'ya teklifler var. Roco ve Larin'e ne olacağı belirsiz. Ljajic ile Karius'un bonservisleri alınacak mı? Kagawa'nın takımda kalması sağlanacak mı?