07 Mart 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta teknik adam arayışı

Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandırdı... Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimler Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın... ...
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