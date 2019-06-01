01 Haziran 2019, Cumartesi
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Abdullah Avcı'nın listesi hazır! İşte takımdan gönderilecek isimler
Beşiktaş'ta takımın başına Abdullah Avcı'nın geçmesiyle birlikte radikal değişiklikler başlıyor. Ümraniye Nevzat Demir ve Fulya Hakkı Yeten tesislerini ziyaret ederek Fikret Orman ile görüşen Avcı, takımla ilgili bir rapor da hazırladı. Hazırladığı raporla takımda kalacak ve gidecekleri belirleyen tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri için Fikret Orman ile yeniden bir araya geleceği belirtildi. İşte Beşiktaş ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.06.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 17:38
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