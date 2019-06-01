01 Haziran 2019, Cumartesi

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Abdullah Avcı'nın listesi hazır! İşte takımdan gönderilecek isimler

Beşiktaş'ta takımın başına Abdullah Avcı'nın geçmesiyle birlikte radikal değişiklikler başlıyor. Ümraniye Nevzat Demir ve Fulya Hakkı Yeten tesislerini ziyaret ederek Fikret Orman ile görüşen Avcı, takımla ilgili bir rapor da hazırladı. Hazırladığı raporla takımda kalacak ve gidecekleri belirleyen tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri için Fikret Orman ile yeniden bir araya geleceği belirtildi. İşte Beşiktaş ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 17:38
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Abdullah Avcı'nın listesi hazır! İşte takımdan gönderilecek isimler

Beşiktaş, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük gçrevine Abdullah Avcı'yı getirdi.

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Abdullah Avcı'nın listesi hazır! İşte takımdan gönderilecek isimler

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Abdullah Avcı'nın listesi hazır! İşte takımdan gönderilecek isimler

Ümraniye ve Fulya'daki tesisleri gezerek personelle tanışan ve altyapı antrenörleriyle görüşen Avcı'nın takımla ilgili rapor hazırladığı öğrenildi.

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Abdullah Avcı'nın listesi hazır! İşte takımdan gönderilecek isimler

Bu rapor doğrultusunda takımda kalacak ve gidecek futbolcuları belirleyen tecrübeli teknik adamın transfer konusunda önceliği kulübün ekonomik durumuna verdiği belirtildi.

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Abdullah Avcı'nın listesi hazır! İşte takımdan gönderilecek isimler

Milliyet'in haberine göre, transfer konusunda kolları çabuk sıvayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Medel, Quaresma, Roco ve Adriano gibi isimlerde ısrarcı olunmamasını istedi.

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