01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a büyük piyango! Resmen açıklandı

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yapacağı transfer hamleleri merakla beklenen siyah-beyazlılarda Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 12:45
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Beşiktaş'a büyük piyango! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ın yıldızları için Avrupa'nın önde gelen takımlarından teklifler gelmeye başladı.

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Beşiktaş'a büyük piyango! Resmen açıklandı

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlıların 3 önemli ismi için teklif geldiğini duyurdu.

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Beşiktaş'a büyük piyango! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Jeremain Lens, Dorukhan Tököz ve Ricardo Quaresma'ya yurt dışından önemli takımlardan teklif gelmesi yönetimi heyecanlandırdı.

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Beşiktaş'a büyük piyango! Resmen açıklandı

Genç Dorukhan için İtalyan ve Alman kulüpleri devreye girdi.

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Beşiktaş'a büyük piyango! Resmen açıklandı

Lens'e bir İngiliz kulübünden teklif gelmesi, oyuncu satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah beyazlıları sevindirdi.

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