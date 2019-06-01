01 Haziran 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İşte hedefteki ilk isim
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer harekatına da başlıyor. hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, transfer için raporunu yönetime verecek. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan yönetim de Abdullah Avcı'nın onay vermesi takdirde yıldız futbolcunun transferi için harekete geçecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.06.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 12:29
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