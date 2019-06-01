01 Haziran 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İşte hedefteki ilk isim

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer harekatına da başlıyor. hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, transfer için raporunu yönetime verecek. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan yönetim de Abdullah Avcı'nın onay vermesi takdirde yıldız futbolcunun transferi için harekete geçecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 12:29
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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İşte hedefteki ilk isim

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı mesaiye erken başladı.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İşte hedefteki ilk isim

Önce tesisleri gezen tecrübeli teknik adam, transfer için de yönetimle bir araya gelecek.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İşte hedefteki ilk isim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı'yla birlikte transfer için görüşecek olan Avcı, gerekli takviyeleri de yönetime bildirecek.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İşte hedefteki ilk isim

Umut Güner belirsizliği

Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı yönetecek.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! İşte hedefteki ilk isim

Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman'ın "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" dediği ancak Umut Güner'in bu duruma itiraz ederek "Transferlerle ben ilgilenirim" dediği iddia edilmişti.

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