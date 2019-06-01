01 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 Giriş Tarihi: 01.06.2019

Kulübü, ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübü, ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü, resmi açıklamadan bir süre önce, hesabından "AvZamanı" etiketiyle bir kartalın yolculuğunu alan videoyu da paylaşmıştı.

Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Av zamanı!

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile açıkladı. İşte o video:

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