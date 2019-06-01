01 Haziran 2019, Cumartesi
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Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar
Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı, kulüp televizyonunu açıklamalarda bulundu. Avcı, 'Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Onun için dedikodular çıktığı günden itibaren, buranın teknik direktörü olmanın ayrıcalığını inanın yolda yürürken insanlar hissettiriyor. Çok güzel bir duygu" dedi.
Giriş Tarihi: 01.06.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 21:45
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