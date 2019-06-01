01 Haziran 2019, Cumartesi

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Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar

Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı, kulüp televizyonunu açıklamalarda bulundu. Avcı, 'Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Onun için dedikodular çıktığı günden itibaren, buranın teknik direktörü olmanın ayrıcalığını inanın yolda yürürken insanlar hissettiriyor. Çok güzel bir duygu" dedi.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 21:45
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Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar

Beşiktaş teknik direktörü olmanın ayrıcalığını yolda yürürken bile hissettiğini belirten Abdullah Avcı, "Öncelikle Başakşehir'den gitmek lazım. Belki de olmayacak bir hikaye.

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Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar

Hem kulübün gelişimi, hem benim antrenörlük kariyerime katkı sağlayan bir aile ortamı. Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Onun için dedikodular çıktığı günden itibaren, buranın teknik direktörü olmanın ayrıcalığını inanın yolda yürürken insanlar hissettiriyor.

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Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar

Çok güzel bir duygu. Her camia değerlidir. Benim çocukluğum İnönü Stadyumu'nda, Taksim'den yürüyerek merdivenlerden aşağı inerek, Beleş tepeden maç seyrederek geçti.

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Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar

Lisanslı sporcu olduğumda, serbest giriş karını atıp, arkadaşlarımızı içeri alıyorduk. Harika bir duygu. Beşiktaş Kulübü'nde duygu ve ruh başka. Bunu geldiğim günden beri hissediyorum.

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