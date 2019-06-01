Ve Abdullah Avcı'dan ilk açıklamalar

Hem kulübün gelişimi, hem benim antrenörlük kariyerime katkı sağlayan bir aile ortamı. Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Onun için dedikodular çıktığı günden itibaren, buranın teknik direktörü olmanın ayrıcalığını inanın yolda yürürken insanlar hissettiriyor.