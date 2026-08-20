Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov İstanbul'a geldi!
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Aleksey Batrakov, resmi imza için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 21 yaşındaki Rus yıldızın ardından sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Galatasaray ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
RUS YILDIZIN İLK SÖZLERİ
İstanbul'a gelen Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transferiyle ilgili ilk açıklamalarını yaptı.
Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takıma gelme konusunda başından beri istekli olduğunu belirterek, "Buraya gelmeyi en başından beri istiyordum" ifadelerini kullandı.
Batrakov, Galatasaray taraftarlarıyla ilgili ise dikkat çeken sözler söyledi.
Rus yıldız, "Galatasaray taraftarları dünyada çok biliniyor. Avrupa'nın en ateşli taraftarları. Bir an önce onlarla birlikte olmak istiyorum" dedi.
GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK
Transferin resmen tamamlanması halinde Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde forma giyen ilk Rus futbolcu olacak.
21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması ve transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise genç yıldızın Galatasaray formasıyla sahaya çıkacağı günü bekliyor.