Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov İstanbul'a geldi!

Rus futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen ve G. Saray'a transfer olan Batrakov'un hayatı merak ediliyor. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, orta sahada ve on numara pozisyonunda görev yapıyor. Batrakov'un hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Aleksey Batrakov kimdir? Batrakov kaç yaşında, nereli? İşte Batrakov'un hayatı ve kariyeri!