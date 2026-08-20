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Galatasaray'ın Erzurum kafilesi açıklandı! İşte eksik isimler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'ın Erzurum kafilesi açıklandı! İşte eksik isimler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve Aleksey Batrakov yer almadı.

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