Galatasaray'ın Erzurum kafilesi açıklandı! İşte eksik isimler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve Aleksey Batrakov yer almadı.
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✈️ Erzurumspor maçı kamp kadromuz. #ERZvGS pic.twitter.com/wMTAmOjKoI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2026