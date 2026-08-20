Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu için İngiltere'den sürpriz talipler çıktı. Everton ve Tottenham'ın transferinde ısrarcı olduğu oyuncu için 40 milyon euro seviyesinde yüksek bonservis bedellerinin gündeme geldiği öğrenildi. İşte detaylar...