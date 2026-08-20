CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu için İngiltere'den sürpriz talipler çıktı. Everton ve Tottenham'ın transferinde ısrarcı olduğu oyuncu için 40 milyon euro seviyesinde yüksek bonservis bedellerinin gündeme geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Cimbom'da son olarak takımın o yıldızı, İngiltere Premier Lig ekiplerinin sıkı bir şekilde radarına girdi.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Galatasaray'da bu isim Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon Barış Alper'i kadroda tutmak için oyuncunun maaşında da önemli bir iyileştirmeye gitmişti.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Milli yıldızın geleceğiyle ilgili bu sezon da benzer bir süreç söz konusu.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Posta'nın haberine göre Barış Alper Yılmaz için bu kez İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham devreye girdi.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

İki köklü ekibin de milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını sözlü tekliflerle çaldığı ve rakamın 40 milyon Euro seviyesine yaklaştığı aktarıldı.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

Galatasaray yönetimi ve Barış Alper'in henüz net bir karar vermediği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!

10 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ...

Futbolcunun transfer konusunda kararsız olduğu ifade edilirken, önümüzdeki 10 günlük süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceği vurgulanıyor.

#Barış Alper #Everton #Tottenham #Barış Alper Yılmaz #Süper Lig #Galatasaray #Cimbom
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Batrakov, G.Saray için İstanbul'da!
Sonraki Haber
Batrakov, G.Saray için İstanbul'da!