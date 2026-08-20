Galatasaray'ın yıldız ismine 40 milyon euro'luk transfer teklifi!
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu için İngiltere'den sürpriz talipler çıktı. Everton ve Tottenham'ın transferinde ısrarcı olduğu oyuncu için 40 milyon euro seviyesinde yüksek bonservis bedellerinin gündeme geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Cimbom'da son olarak takımın o yıldızı, İngiltere Premier Lig ekiplerinin sıkı bir şekilde radarına girdi.
Galatasaray'da bu isim Barış Alper Yılmaz.
Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon Barış Alper'i kadroda tutmak için oyuncunun maaşında da önemli bir iyileştirmeye gitmişti.
Milli yıldızın geleceğiyle ilgili bu sezon da benzer bir süreç söz konusu.
Posta'nın haberine göre Barış Alper Yılmaz için bu kez İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham devreye girdi.
İki köklü ekibin de milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını sözlü tekliflerle çaldığı ve rakamın 40 milyon Euro seviyesine yaklaştığı aktarıldı.
Galatasaray yönetimi ve Barış Alper'in henüz net bir karar vermediği belirtildi.
10 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ...
Futbolcunun transfer konusunda kararsız olduğu ifade edilirken, önümüzdeki 10 günlük süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceği vurgulanıyor.