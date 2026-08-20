Aleksey Batrakov kimdir? Batrakov kaç yaşında, nereli?
Rus futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen ve G. Saray'a transfer olan Batrakov'un hayatı merak ediliyor. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, orta sahada ve on numara pozisyonunda görev yapıyor. Batrakov'un hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Aleksey Batrakov kimdir? Batrakov kaç yaşında, nereli? İşte Batrakov'un hayatı ve kariyeri!
Aleksey Batrakov kimdir? Transfer döneminde adı gündeme gelen ve Galatasaray ile anlaşan Batrakov'un hayatı merak ediliyor. Genç yaşına rağmen Lokomotiv Moskova'da gösterdiği performansla dikkat çeken Rus futbolcu hakkında "Aleksey Batrakov kimdir?", "Batrakov kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi mevkide oynuyor?" soruları araştırılıyor. Peki, Aleksey Batrakov kimdir? Batrakov kaç yaşında, nereli? İşte Batrakov'un hayatı ve kariyeri...
ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?
Aleksey Andreevich Batrakov, 9 Haziran 2005 tarihinde Rusya'nın Orekhovo-Zuyevo kentinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki futbolcu, kariyerinin büyük bölümünü Lokomotiv Moskova altyapısında geçirdi.
ALEKSEY BATRAKOV NERELİ?
Aleksey Batrakov, Rusya'nın Orekhovo-Zuyevo kentinde doğdu.
ALEKSEY BATRAKOV HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Batrakov'un ana mevkisi orta sahadır. Oyuncu özellikle on numara pozisyonunda görev yapıyor.
ALEKSEY BATRAKOV'UN KARİYERİ
Batrakov, Lokomotiv Moskova altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükseldi. Genç takım döneminde de dikkat çekici istatistiklere imza attı.
Lokomotiv Moskova'nın verdiği bilgilere göre Batrakov, UFL ve MFL organizasyonlarında 27 gol ve 43 asist üretti. 2023 yılında MFL'de sezonun oyuncusu seçilen genç futbolcu, 2024 sonunda Rusya Premier Ligi'nin 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncusuna verilen "First Five" ödülünün de sahibi oldu.