Transferde flaş gelişme: Okan Buruk'un gözdesi için indirime gidiyorlar!
Gelecek sezonun planlamasında orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da yönetim, Okan Buruk'un liste başına yazdığı isim için harekete geçmeyi planlıyor. İtalyan kulübünün, oyuncunun bonservisinde indirime gideceği öğrenildi. İşte detaylar...
Yeni sezonda eksik bölgeleri doldurmak isteyen Galatasaray, rotasını yeniden İtalya'ya çevirmiş durumda.
Fotomaç'ın haberine göre, son yıllarda Serie A'dan aldığı oyunculardan yüksek verim sağlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen ve Noa Lang'ın ardından bu kez Atalanta'nın Brezilyalı yıldızı Ederson için bastıracak.
Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Atalanta da gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusundan bonservis kazanmaya çalışacak.
İNDİRİME GİDECEK
Sezon başından itibaren 40 milyon euro seviyesinde bir talepte bulunan Atalanta, oyuncusunu bedelsiz kaybetme tehlikesine girmemek için bu bedelde indirime gidecek.
Oyunu çift yönlü oynadığı için teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon öncesinde transfer listesinin ilk sıralarına yazdığı Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gidecek.
Bu sezon Atalanta ile son 16 turuna kadar yükselen Ederson için yaz ayında iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak.
ATLETICO MADRID VE MANU TAKİPTE
Kalitesi ile çok sayıda takımın radarında bulunan Ederson için La Liga ve Premier Lig'den de talipler bulunuyor.
Football Italia'nın haberine göre Atletico Madrid 30 milyon euro ödemeyi göze aldı.
Ancak İspanyol ekibinin önceliği forvet transferi. Ayrıca Manchester United'ın da bir ilgisinin bulunduğu öğrenildi.