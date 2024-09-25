GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte golden sonra çalan şarkı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 1. hafta maçında PAOK'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının hemen başında Victor Osimhen'in kafa vuruşu sonrası Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle skoru 1-0 yaptı. Statta ise Nijeryalı oyuncunun gol müziği çaldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2024- 23:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024- 23:43