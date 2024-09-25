UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında PAOK'u konuk etti. İlk yarıyı golsüz kapatan sarı-kırmızılılar ikinci yarıya hızlı başladı ve maçta dakikalar 49'u gösterirken Yunan ekibi karşısında 1-0 öne geçti.
Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yükselen Victor Osimhen topa dokundu, topu uzaklaştıramayan Rahman Baba'nın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluştu.
RAMS Park'ta gol için Nijeryalı yıldız oyuncu Osimhen'in ismi anons edilirken gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı. UEFA golü Rahman Baba'ya yazdı.