Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın diğer bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Letonya'ya gidecek.