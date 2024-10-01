Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz transfer sezonunda verim alamadığı oyuncular ile vedalaşan sarı-kırmızılı ekip, o yıldız futbolcu ile yollarını ayırmak üzere. İşte detaylar...

Transfer döneminde teknik heyetin raporuyla verim alamadığı oyuncuları gönderen Galatasaray'da sıra Hakim Ziyech'e geldi. Zaha'yı Lyon'a kiralayan, Oliveira ve Dubois'in de sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı ekipte bir ismin daha bileti kesildi: Hakim Ziyech. Fotomaç'ın haberine göre sakatlığı nedeniyle bir aydır takımdan ayrı kalan Ziyech, milli arada sahalara dönecek olsa da devre arasında gitme ihtimali oldukça yüksek.

OPSİYONU BULUNUYOR

15 maç sayısına ulaşması halinde sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devreye girecek Faslı yıldız bu sezon 4 kez sarı- kırmızılı formayı giydi. Yönetim bu maddeyi dikkate alıyor ve 15 maç sayısına ulaşmadan Faslı oyuncu ile ocak ayında yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Yedek kalmak istemeyen 31 yaşındaki yıldızın devre arasında teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor.