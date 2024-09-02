Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'dan 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u 1 milyon Euro'ya kiraladı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur."

4. SENEGALLİ OLDU

Ismail Jakobs, sarı-kırmızılıların tarihindeki 4. Senegalli futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti.